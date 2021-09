Die nächste Tombola für Kinder findet am Samstag, 11.September, ab 10 Uhr im Edeka-Center Hundrieser an der Sontumer Straße 73 in Velbert statt.



Lothar Jäger verkauft wieder Lose zum Preis von einem Euro, wer zehn Lose kauft, bekommt ein Los gratis dazu. Der Erlös geht an den Verein Wunschzettel, der Herzenswünsche von schwerkranken und behinderten Kindern erfüllt. Zu gewinnen gibt es Fahrradrucksäcke, Stofftiere, Gesellschaftsspiele oder Einkaufsgutscheine und vieles mehr. Spenden werden auch gerne entgegengenommen.