Zwischen Donnerstag, 12. November, 11 Uhr, und Mittwoch, 18. November, 11 Uhr, drangen Diebe in die Lagerhalle einer Firma an der Straße Am Indrustriepark ein und stahlen dort circa 75 Tonnen Kupferkabel in einem geschätzten sechstelligen Eurowert.

Der Diebstahl fiel auf, als bei Abrissarbeiten der Lagerhalle, die in den Schächten unterhalb der Halle verlegten, fehlenden Kabel entdeckt wurden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei Voerde, Tel. 02855-9638-0, zu wenden.