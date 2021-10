Die Kolpingsfamilie Voerde lädt alle Interessierten zu einer Besichtigung der Engelkirche in Wesel-Fusternberg unter fachkundiger Führung am Samstag, 9. Oktober, ein.



Die Friedenskirche "Zu den Heiligen Engeln" ist auf den Fundamenten eines preußischen Forts entstanden, in dem rund 150 Menschen im Februar 1945 einen schweren Angriff auf Wesel überlebten. Aus Dankbarkeit wurde aus Trümmersteinen der fast gänzlich zerstörten Stadt die architektonisch einzigartige Kirche zu Ehren der heiligen Schutzengel errichtet. Das heutige Kirchengebäude nutzt das Untergeschoss des ehemaligen Forts für die Krypta, darüber ragt wie ein Schiffsbug der Chor.

Kaffee und Kuchen zum Abschluss

In Fahrgemeinschaften erfolgt die Abfahrt mit Privat-Pkw um 13.30 Uhr ab Parkplatz an der katholischen Kirche St. Peter Spellen. Die Kirchenführung beginnt um 14.00 Uhr. Als gemütlicher Abschluss lädt die Kolpingsfamilie anschließend zum gemeinsamen Kaffee und Kuchen im Lippeschlösschen mit Panoramablick auf den Lippemündungsraum ein.

Anmeldung erforderlich

Die Teilnahmegebühren für die Kirchenführung übernimmt die Kolpingsfamilie, aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl wird aber um Anmeldung bis kommenden Donnerstag über die Homepage www.kolping-voerde.de oder telefonisch bei L. Kuster, Telefon 02855-6188, gebeten.