Die Bushaltestelle "Voerde Rathausplatz", die im Zuge des Neubaus des Penny Marktes an die Friedrichsfelder Straße verlegt worden war, kann seit Freitag, 14. Januar, wieder angefahren werden. Die NIAG-Busse der Linien 16, 25, 81 und 918 sowie der Bürgerbus werden ab 10 Uhr wieder an gewohnter Stelle halten.



Neben dem Neubau des Penny Marktes und des Parkplatzes wurde auch die Straße zwischen Penny Markt und Parkplatz neugestaltet. Nun wurden die Restarbeiten auf der Straße „Am Rathausplatz“ beendet, sodass die Ersatzhaltestelle an der Friedrichsfelder Straße entfällt.