In der Zeit von Sonntag, 12. bis zum Dienstag, 14. Juli, kam es in Schwelm zu einem Einbruch und einem versuchten Einbruch.

In der Nacht von Sonntag auf Montag drangen Unbekannte gewaltsam in ein Restaurant an der Hauptstraße ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld aus der Kasse. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

Versuchter Einbruch

Eine Nacht später versuchten unbekannte Täter in einen Lagerraum an der Barmer Straße einzubrechen. Das Fenster hielt dem Versuch jedoch stand und die Unbekannten verließen die Örtlichkeit.