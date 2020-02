Ein 35-jähriger Polizeibeamter wurde am Sonntagmorgen bei der Festnahme eines 44-jährigen Randalierers in Gevelsberg leicht verletzt.

Der 44-Jährige geriet zuvor mir den Türstehern einer Gaststätte in der Kölner Straße in Streit. Grund für die Auseinandersetzung war, dass dem 44-Jährigen der Einlass verwehrt wurde. Der Gevelsberger griff einen Türsteher an, in dem er ihm einen Kopfstoß verpasste, einen weiteren verletzte er mit einem Schlag ins Gesicht.

Agressives Verhalten

Der Randalierer musste durch die beiden Türsteher und einem weiteren Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei fixiert werden. Auch in Gegenwart der Polizeibeamten verhielt sich der 44-Jährige weiter aggressiv. Als ihm Handfessel angelegt wurden, wehrte er sich zunehmend, beleidigte und bedrohte die Beamten und spuckte in deren Richtung.

Verdacht auf Drogeneinfluss

Ein 35-jähriger Polizeibeamter wurde während der Festnahme leicht am Schienbein verletzt. Der Randalierer wurde zur Polizeiwache gebracht. Da der Verdacht bestand, dass er unter Drogeneinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.