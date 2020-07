In der Zeit von Dienstag, 21. Juli, bis Mittwoch, 22. Juli, brachen Unbekannte in einen Am Schlagbaum abgestellten Lkw ein und entwendeten diverse Werkzeugmaschinen.

Die Täter schlugen die Scheibe der Hecktür ein und entwendeten eine Schlagbohrmaschine, zwei Akku-Schrauber, eine Bohrmaschine, einen Staubsauger, eine Stichsäge sowie einen Multischneider. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

Der Eigentümer der Werkzeuge hatte die Individualnummern sorgfältig aufbewahrt und konnte diese schnell der Polizei zukommen lassen, so dass die Geräte in dem Fahndungssystem ausgeschrieben werden konnten.

Individualnummern helfen bei Zuordnung

Individual- oder Seriennummern von hochwertigen Werkzeugen sind bestenfalls in das Gerät eingraviert. Sollte das nicht der Fall sein, rät die Polizei es selbst individuell zu gravieren. Nur so kann es polizeilich ausgeschrieben und wieder zugeordnet werden.

Es kommt ebenfalls vor, dass die eigenen Geräte im Internet wiedergefunden werden. Mit Hilfe der Individualnummer oder einer individuellen Kennung lassen sich die Gegenstände zweifelsfrei zuordnen.