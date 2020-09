Am Sonntag, 27. September, kommt es in Schwelm zur Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters. Für Stephan Langhard und Phillip Beckmann ist der Wahlkampf noch nicht vorbei. Noch wenige Tage bleiben, um unentschlossene Wähler für sich zu gewinnen. Die WAP hat beiden Kandidaten zehn Satzanfänge zum Vervollständigen gesendet. Hier Stephan Langhards vervollständigte Sätze:

Die Schwelmer sind...

...sehr sensibel, wenn es um ihre Heimatstadt geht. Die Traurigkeit um das zu Recht abgesagte Heimatfest, aber auch das Engagement für die Zentralisierung des Rathauses oder das Schwelmebad sind hierfür passende Belege.

Den Schwelmer Bürgern liegt meiner Meinung nach am Herzen, ...

...dass es in Schwelm vorwärts geht und in Politik und Verwaltung die Wünsche der Bürgerinnen und Bürger, auch nach mehr Beteiligung, mehr Anerkennung finden.

Schwelms Stärke ist, ...

...sich trotz der bereits seit mehr als einem ¼ Jahrhundert andauernden finanziellen Probleme nie aufgegeben zu haben.

Als größtes Problem in Schwelm sehe ich...

...den Investitionsstau und die aufgelaufenen Altschulden. Hier wird Schwelm noch einige Zeit auf Unterstützung durch Bund und Land angewiesen sein.

Ich bin die beste Wahl für Schwelm, weil...

...ich aufgrund meiner Erfahrung in der öffentlichen Verwaltung das erforderliche Handwerkszeug mitbringe, um Probleme zu identifizieren und gute Lösungen auf den Weg zu bringen. Außerdem bringe ich die Leidenschaft mit, diese auch durchsetzen zu wollen. Als Vater von drei Kindern bin ich besonders sensibel für die Sorgen und Nöte der Eltern, Kitas und Schulen.

Wenn ich Bürgermeister werde, dann...

...werde ich einen Kassensturz veranlassen und den Schwelmerinnen und Schwelmern transparent vermitteln, wo wir stehen und was wir gemeinsam machen können.

Wichtigster Punkt in meinem Wahlprogramm ist ...

...das Thema Nachhaltigkeit. Insbesondere das Thema ökologische Nachhaltigkeit mit dem Schwerpunkt Klimaschutz ist ein äußerst wichtiges Thema, das wir direkt angehen müssen. Die kommenden Generationen werden uns ein weiteres Zögern nicht verzeihen.

Das Schwelmer Kulturzentrum ist...

...ein wichtiger Impuls für die Innenstadt aber auch für das kulturelle Leben in unserer Stadt.

Ich wünsche mir, dass hierdurch der Stellenwert der kulturellen Bildung deutlich wird und noch mehr Menschen diese Bereicherung für ihr Leben entdecken.

Das Thema Klimaschutz ist...

...der wichtigste Punkt in meinem Wahlprogramm. Ich werde direkt ein Integriertes Klimaschutzprogramm auf den Weg bringen, um dadurch die Handlungsfelder zu identifizieren. Sehr wahrscheinlich wird auch das Thema Verkehrswende ein solches Handlungsfeld sein. Ich halte die Verbesserung der Angebote für den Radverkehr für ein wichtiges Thema.

Die Schwelmer Innenstadt braucht...

...Frequenz! Alles was dazu beiträgt, Menschen in unsere Innenstadt zu holen, ist gut für die Attraktivität unseres Zentrums. Wohnen, Arbeit, Kultur oder auch die Verbesserung der Erreichbarkeit sind neben einem großflächigen Grundversorger für Lebensmittel wichtige Parameter.