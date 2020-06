Der Stadtsportverband Ennepetal gibt bekannt, dass ab sofort wieder Leichtathletik-Sportabzeichenprüfungen abgelegt werden können.

Selbstverständlich ist Corona immer noch Thema, auch bei sportlichen Veranstaltungen. Um den Neustart der Sportabzeichenprüfungen 2020 umsetzen zu können, gelten strenge Verhaltens- und Hygieneauflagen, die der Stadtsportverband in einem eigens erstellten und behördlich genehmigten Hygienekonzept festgelegt und niedergeschrieben hat. Diese zwingenden Richtlinien hat der SSV bereits auf der Homepage veröffentlicht.

Termine für Dienstags und Sonntags

Gestartet wird mit den gewohnten Dienstags-Terminen am 23. Juni bis voraussichtlich Ende September. Die Dienstags-Termine finden immer von 18 bis 20 Uhr statt. Zusätzlich werden noch einige Sonntags-Termine von 10 bis 12 Uhr stattfinden, die der SSV noch festlegen und rechtzeitig bekanntgeben wird. Alle Termine finden sich auch in einer Übersicht auf der Homepage unter der Rubrik „Sportabzeichen“. Ort der Leichtathletik-Veranstaltungen ist der Dorma-Sportpark am Reichenbach-Gymnasium.