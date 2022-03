Planmäßig hat der TB Höntrop die komplette Sanierung seiner Beachvolleyballanlage an der Ostfeldmark im Herbst 2021 nach rund 16 Monaten abgeschlossen. Das Projekt wurde im Frühjahr 2020 geplant und durch die Landesförderung Moderne Sportstätten 2022 mit 28.000 € unterstützt. Statt der ursprünglich geplanten 35.000 € wurden allerdings rund 53.000 € in die grundlegende Überarbeitung der Anlage gesteckt. Die zusätzlichen Ausgaben und damit weitere Verbesserungen für die Beachvolleyballer wurden möglich, weil der Verein neben den vielen Arbeitsstunden von Mitgliedern hohe zusätzliche Einnahmen durch Spenden, Sponsoren und weitere Fördermöglichkeiten generieren konnte. Am Ende konnte der vorgesehene finanzielle Eigenanteil (7.000 €) des Vereins sogar um rund 1.600 € unterschritten werden.

Mit der Auszahlung der letzten Förderrate durch die Landesbank NRW wurden das Projekt im Februar 2022 nun auch formal abgeschlossen.

Im Bild Janina Goldfuß vom Stadtsportbund Bochum mit Vorsitzendem Christian Eusterfeldhaus bei der Besichtigung der fertiggestellten Beachzentrale.