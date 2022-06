Die Billardfreunde Wattenscheid spielten eine glänzende Saison und wurden am Sonntag Meister der Verbandsliga. Dadurch steigen sie in die höchste Spielklasse in Westfalen, die Oberliga auf. Dort treffen sie u.a. auf Billardstars wie den mehrfachen Weltmeister Torbjörn Blomdahl und eine Vielzahl deutscher Meister. Garant des Aufstiegs waren Markus Remy und Rainer Waldbauer, die alle Spiele gewannen. Am letzten Spieltag glänzte Matthias Pfeifer mit einer Höchstserie von 16, das ist Rekord in der Verbandsliga. In der Oberliga sind weite Fahrten angesagt, deshalb suchen die Billardfreunde Wattenscheid noch Sponsoren. Das Trikot oder Reklameflächen im Vereinsheim könnten für Werbung genutzt werden.