Mit einem Novum in der mehr als 20-jährigen Geschichte endete die Frühjahrsrunde im Stadtspiegel-Bundesliga-Tippspiel. Die SG Wattenscheid 09 hatte zwar die Nase vorn, aber freuen darf sich auch die Jugendabteilung der Sportfreunde Westenfeld.

Am letzten Spieltag fiel erst die Entscheidung zugunsten der 09er, die mit sieben richtigen Tipps auch den Tagessieg am finalen Pfingstwochenende einfuhren. Da die SGW-Jugend alle Nachwuchsteams versponsert hat und zudem ein Ausrüstervertrag mit einem anderen Hersteller besteht, entschloss sich der Jugendvorstand der Lohrheidekicker, den kompletten Trikosatz, den der S+S Sportartikelshop zur Verfügung gestellt hat, an die befreundeten Sportfreunde Westenfeld zu spenden.

Die Plätze zwei und drei gingen an den VfB Günnigfeld und SW Eppendorf – dotiert mit drei bzw. zwei Spielbällen, die der Autodienst Frank Achenbach (Heidestraße) zur Verfügung gestellt hat. Wegen der Corona-Einschränkungen wurde (wie schon bei unserer Winterrunde) die Siegerehrung nur mit dem „Hauptgewinner“ durchgeführt. Die Preise für Platz zwei und drei können beim S+S Sportartikelshop in der Harkortstraße (nach vorheriger Absprache) in Empfang genommen werden.

Im Namen der gesamten Wattenscheider Fußballjugend geht noch einmal ein dickes Dankeschön an die beiden Partnerunternehmen (S+S und Autodienst Achenbach) des Stadtspiegel-Bundesligatippspiels für die Fußballjugend.