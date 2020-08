Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Mittwochmorgen gegen4.10 Uhr ein Einfamilienhaus am Mühlenweg in Brand.



Im Polizeibericht heißt es dazu: Anwohner hatten eine starke Rauchentwicklung gemeldet und die Feuerwehr verständigt. Diese brachten das Feuer schnell unter Kontrolle.

Nachdem die Feuerwehr in das Haus eingedrungen war, konnte eine Frau, deren Identität noch ungeklärt ist, nur noch tot geborgen werden.Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.