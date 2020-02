In der Zeit von Montag, 24. Februar, 20 Uhr, bis Dienstag, 25. Februar, 6 Uhr, schlugen Einbrecher eine Fensterscheibe ein, um in einen Supermarkt an der Rudolf-Diesel-Straße in Wesel einzubrechen.

Im Supermarkt drangen sie in ein dortiges Friseurgeschäft ein und stahlen unter anderem Bargeld. Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Telefon 0281/107-0.