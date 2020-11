Am Donnerstag, 5. November, gegen 06.30 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Mann aus Wesel die Bislicher Straße aus Richtung Mühlenfeldstraße kommend und beabsichtigte zwischen den Einmündungen Jöckern und Böckersche Straße auf ein Betriebsgelände abzubiegen.



Die Polizei schilderte das Geschehen so: Dabei übersah er einen, aus Richtung Drögenkamp, entgegenkommenden 37-jährigen Fahrer eines Transporters aus Rees. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, durch die die beiden Fahrzeugführer schwer verletzt wurden. Lebensgefahr besteht jedoch nicht. Die beiden Fahrzeugführer wurden mit Rettungswagen in örtliche Krankenhäuser eingeliefert.

Die beiden Fahrzeuge mussten eingeschleppt werden. Es entstand mittlerer Sachschaden. Die Bislicher Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und die anschließenden Reinigungsarbeiten zwischen der Mühlenfeldstraße und dem Drögenkamp vollständig gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet.