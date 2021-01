Am Freitag (1. Januar) gegen 17:45 Uhr befuhr eine 21-jährige Fahrradfahrerin aus Wesel von der Fischertorstraße aus kommend die Glacisanlage in Richtung "Am Westglacis". Wie es im Polizeibericht heißt, überholte sie dort "ein unbekannter Mopedfahrer und berührte sie".

Desweiteren heißt es in der Pressemeldung: Die Frau kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der Mopedfahrer hielt an, schimpfte und entfernte sich dann unerkannt in Richtung Kreishaus.

Beschreibung : ca. 25-30 Jahre alt, ca. 175 -180 cm groß, schlank, schwarze Regenjacke mit Kapuze, graue Jogginghose, blauer Einwegmundschutz, graue Wollmütze,kein Helm, sprach akzenfreies Deutsch. Er führte eine älteres, schwarzes Moped ohne Kennzeichen. Sachdienliche Angaben bitte an die Polizeiwache Wesel, Tel: 0281-107-1622.