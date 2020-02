In der Zeit zwischen Freitag, 21 Uhr, und Montag, 15.20 Uhr, brachen Unbekannte in einen Jugendclub in Büderich an der Schützenstraße ein.

Im Polizeibericht heißt es: Die Einbrecher hebelten eine Notausgangstür auf, verschafften sich so Zutritt und stahlen eine Playstation 4 mit Zubehör sowie einen Flachbildschirm mitsamt der Wandhalterung.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, sich bei der Polizei Wesel, Tel. 0281/107-0, zu melden.