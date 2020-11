Einen Motorcrossfahrer haben Polizisten im Naturschutzgebiet Diersfordter Wald in Wesel erwischt.

In der entsprechenden Pressemeldung heißt es: Der 31-Jährige fuhr am Mittwoch mit einem weiteren Motorradfahrer durch das Gelände. Eine Zeugin verständigte die Polizei. Als der Streifenwagen vor Ort war, flüchteten die Motorradfahrer. Eine Maschine bremste der Streifenwagen aus, so dass die Polizisten die Personalien des Fahrers aufnehmen konnten.

Bereits Ende Oktober hatte die Polizei einen Motorcrossfahrer ermittelt, der im Landschaftsschutzgebiet Bislicher Wald unterwegs war.