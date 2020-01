Für Dienstag, 11.02., lädt der Verein zur Förderung von Kunst und Kultur St. Mariä Himmelfahrt Wesel-Gindderich e.V. (KuKuG) ganz herzlich um 19.00 Uhr zum 3. Kinoabend für Frauen in die Museumsklasse der Dorfschule Ginderich, Schulplatz 1, ein. Für Getränke und Verpflegung ist gesorgt. Der Eintritt ist frei.

Aus rechtlichen Gründen dürfen wir leider den Titel des Films nicht nennen. Sie können ihn aber unter Tel.-Nr. 02803/8542 oder 0171/6736888 erfragen ODER Sie lassen sich einfach überraschen!!

Die Pressestimmen dazu sagen folgendes:

„Australien in den 50ern … doch sie ist nicht gekommen, um Frieden oder Haute Couture zu bringen.“ VideoMarkt

„Äußerst ansehnlicher u. unterhaltsamer australischer Ensemblefilm zwischen Komödie und Drama.“ Video.de

„Eine erfolgreiche Frau kehrt zurück an den Ort, von dem sie einst vertrieben wurde. Im Gepäck: Nähmaschine, Mode, Rache.“ Blickpunkt: Film

Auf der Rückseite der DVD selber steht: "Eine wunderschöne, romantische Komödie in der Tradition von 'Chocolat'."