In diesem Jahr stand die Verabschiedung des Jahrgangs 10 der Gesamtschule Am Lauerhaas unter dem Motto „Jetzt!“. In vier Abschlussfeiern wurde der erste von drei achtzügigen Jahrgängen verabschiedet.

In festlichem Rahmen wurden die Zeugnisse in der Aula der Schule an die insgesamt 201 stolzen Absolventinnen und Absolventen des Jahrgangs unter dem Applaus der Eltern, der Lehrerinnen und Lehrer und, erstmals seit Beginn der Pandemie, weiteren Gästen überreicht.

Die Bürgermeisterin Frau Westkamp und die Schulpflegschaftsvorsitzende Frau Ponellis gratulierten per Videobotschaft. Die Vertreter der evangelischen und katholischen Kirche, Pastor Holthuis und Pastoralreferentin Frau Bösing, ließen es sich nicht nehmen, persönlich zu erscheinen und einige Worte an die Schülerinnen und Schüler zu richten.

Im Rahmen von „Lauerhaas – Ausgezeichnet!“ wurden die Klassen- und Jahrgangsbesten geehrt. Neben den besten Leistungen wurden auch die Schülerinnen und Schüler geehrt, die sich im Laufe ihrer Schulzeit in besonderem Maße sozial engagierten oder eine besonders bemerkenswerte persönliche Entwicklung zeigten.

Die Klassenleitungen und die Schülerinnen und Schüler ließen ihre Schullaufbahn teils in Worten, teils in Bildern aus den vergangenen sechs Jahren Revue passieren.

Die Gestaltung des musikalischen Rahmens übernahmen mit großem Erfolg die Projektband der Schule und der Kurs Darstellen und Gestalten des Jahrgangs 8.

Hier die Namen der Absolventen (nach Klassenzugehörigkeit):

