"Karneval feiern wir ganz groß, bei der kfd-Büderich ist echt was los" lautet das Motto der Altweiber-Karnevalsveranstaltung, zu der die Bürckse Knallerfrauen am Donnerstag, 20. Februar, ins beheizte Festzelt auf dem Marktplatz in Wesel-Büderich einladen.

Männerwelt zur Altweiberparty erwartet

"Der Einlass ab 14.30 Uhr, wir starten um 15.11 Uhr. Wer möchte sollte sich ein Stuhlkissen mitbringen.", heißt es in der Einladung der Knallerfrauen, die des Weiteren ankündigen:

"Wir lassen es zuerst gemütlich angehen mit Kaffee und Kuchen (Kaffeegeschirr bringt bitte jeder selber mit). Dann heizen wir langsam auf mit DJ Heinz und einem bunten Programm. Als Gäste dürfen wir die Tanzgarde des St. Petri Elferrates Büderich und die Kindertanzgruppe begrüßen. Das Prinzenpaar Marja und Pascal, die aus Büderich kommen, werden wir natürlich auch begrüßen dürfen. Ab 18 Uhr geht dann die Post ab, wir erwarten die Männerwelt zur Altweiberparty.