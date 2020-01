Feldmarker Narren laden ein zum Second-Hand-Markt und Kostümfest

Zum siebten Mal veranstaltet das Feldmarker-Karnevals-Komitee (FKK) einen Second-Hand-Markt nur für Karnevalskostüme im Jugendheim der Herz-Jesu-Kirche in der Feldmark. Am Freitag, 31. Januar, von 15 bis 19 Uhr können gebrauchte Kostüme von Klein und Groß, gerne auch von Gruppen, in Wäschekörben ins Jugendheim gebracht werden. Die Kostüme werden danach von Mitgliedern des FKK ausgezeichnet und sortiert.

Kostüm-Verkauf

Der Verkauf findet am Samstag, 1. Februar, von 10 bis 15 Uhr statt. 10 Prozent des Verkaufspreises geht in die FKK-Vereinskasse. Die nicht verkauften Kostüme liegen am Verkaufstag von 15 bis 16 Uhr zur Abholung bereit. Kostüme, die nicht abgeholt werden, gehen in den Besitz des FKK über.

FKK- und KVC-Gemeinschaftssitzung

Ausführen kann man sein auf dem Second-Hand-Markt ergattertes Kostüm dann auf der bereits vierten Gemeinschaftssitzung des FKK und des Karnevalskomitee vorm Klever Tor (KVC). „Feldmark gewinnt“ heißt es am Samstag, 8. Februar, 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr) in der Niederrheinhalle. Dieses Motto spiegelt sich auch im gemeinsamen Sitzungsorden wieder. Dort ist neben einem Clown das bekannte Spiel „4 gewinnt“, in Anlehnung an die vierte gemeinsamen Sitzung der beiden Vereine dargestellt.

Freuen können sich die kostümierten Gäste unter anderem auf die neu gegründete Kindertanzgruppe des KVC‘s „Little Mix“, die „Mamas und Papas“, „Feldmarker Bauern“, „Showgirls“, Bauchredner Micha und „No Limit‘s“. Das Weseler Prinzenpaar mit Gefolge und der CCL sind zusätzliche Höhepunkte der Sitzung.

Eintrittskarten

Karten im Vorverkauf (9 Euro) bei XXL-Print (Poppelbaumstraße 19) und an der AK für närrische 9,99€ erhältlich.