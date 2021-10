An der dreitätigen Kita-MoVE Qualifizierung im Kreishaus Wesel haben 12 Fachkräfte und Elternbegleiterinnen erfolgreich teilgenommen. Die Elternbegleiterinnen führen die Sprach- und Bildungsprogramme griffbereit mini, Griffbereit und Rucksack KiTa durch.

In den ersten Lebensjahren eines Kindes werden die Weichen für den späteren Lebensweg, die Schullaufbahn und Berufsausbildung gelegt. Hierbei ist die Begleitung der Eltern entscheidend. Ob die Eltern offen sind, sich zu informieren und die Meinung von Fachkräften oder Elternbegleiterinnen anzuhören, hängt auch davon ab, wie diese auf die Eltern zugehen und sich verhalten. Wie schwierig zu vermittelnde Gesprächsinhalte für Eltern annehmbarer übermittelt werden können und zu welchem Zeitpunkt, darum geht es bei KITA-MOVE, der motivierenden Kurzintervention bei Eltern im Elementarbereich.

An den drei Fortbildungstagen wurde von den Referentinnen Barbara Lübbehusen (Information und Hilfe in Drogenfragen e.V. Wesel) und Kristina Kaiser (Drogenhilfe Kamp-Lintfort) dargelegt. Die Teilnehmer*innen trainierten, wie man motivierende Dialoge über Erziehungs- und Präventionsfragen führen kann. Als Gastreferentin zum Thema Kindeswohlgefährdung konnte die systemische Familientherapeutin und Kinderschutzkraft Petra Treeter (Mitarbeiterin der Grafschafter Diakonie im Kooperationsprojekt „Kindernest“ der Stadt Kamp-Lintfort) gewonnen werden.

Das MOVE-Konzept wird seit einigen Jahren bundesweit erfolgreich in der Suchtprävention in den Arbeitsfeldern Schule und Jugendarbeit umgesetzt und wurde für den Elementarbereich entsprechend weiterentwickelt. Das Konzept ist übertragbar auf jeden zu vermittelnden Gesprächsinhalt. Aus diesem Grund haben sich die Mitarbeiterinnen des Kommunalen Integrationszentrums des Kreises Wesel dafür entschieden, Kita-MOVE als vertiefende Qualifizierung für Elternbegleiterinnen und Fachkräfte anzubieten. Sie beraten Eltern in Bezug auf die Unterstützung der Familiensprachen und der Umgangssprache Deutsch sowie in der Vermittlung des deutschen Bildungssystems und seiner Unterstützungsangebote.