Ein kulturelles Zeichen setzen sollen zwei besondere Konzerte der Stephan Görg Band am Samstag, 3. Oktober, um 17 und 20 Uhr in der Aula der Musik- und Kunstschule Wesel. Die Konzerte sollen "ins Gedächtnis rufen, dass Musik und Kunst auch systemrelevante Bereiche sind, die unser Menschsein ausmachen, die „Nahrung“ für unsere Seele darstellen.", so Stephan Görg. Die wenigen zur Verfügung stehenden Karten gibt es nur im Vorverkauf oder mit Reservierung.

Titel der Konzerte: „Memories of Tomorrow“ - Erinnerungen von Morgen - an was werden wir uns später erinnern, was ist es Wert, an das man sich erinnern sollte?

Unter coronagerechten Bedingungen spielt die Stephan Görg Band neben Eigenkompositionen aus der Feder von Benjamin Steil und Stephan Görg, auch Musik von Pat Metheny, Keith Jarrett, den Beatles und J.S. Bach.

Nach achtmonatiger Pause

Nach einer achtmonatigen Konzertpause spielt die Stephan Görg Band, deren Musik sich zwischen den Polen Jazz – Pop – Klassik bewegt, zum ersten Mal wieder gemeinsam zwei Konzerte. Stephan Görg spielte in der Coronazeit eine Neuauflage der Goldbergvariationen mit Improvisationen über Goldbergmotive ein. Einige seiner Improvisationsansätze werden in das Programm mit einfließen.

Die musikalischen Darbietungen werden durch einige anregende Gedanken und Texte, vorgetragen von Marie-Sibyll Görg, ergänzt.

Man darf sich auf ein energetisches und anregendes Konzert im Spannungsfeld zwischen Interpretation und Improvisation freuen.

Karten gibt es nur im Vorverkauf bei der Buchhandlung Korn (Brückstraße 13 in Wesel) und über Reservierung unter stephangoerg@gmx.de

Bitte beachten

Das Konzert wird unter Corona-Bedingungen durchgeführt:

stark reduzierte Besucherzahl

personalisierte Plätze, nach Haushalten getrennt

Verzicht auf Pause und Bewirtung – Konzertdauer etwa 80 Minuten

Maskenpflicht bis zum Sitzplatz, während des Konzertes kann die Maske abgesetzt werden

Ausführende

Benjamin Steil – Saxophone, Klarinette, Querflöte

David Andres – Bass

Lukas Meile - Percussion

Sebastian Görg – Drums

Marie-Sibyll Görg - Texte

Stephan Görg – Klavier und Gesamtleitung