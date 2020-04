Micha Dierks - kreativer Kopf, Bassist bei “t_pco-doesn’t answer” und seine Brötchen verdient er an einer Realschule in Oberhausen als Lehrer für Kunst und Deutsch. Was macht so ein kreativer Kopf und Musiker in einer Zeit, die viel zum Nachdenken anregt? Richtig, er schreibt einen Song. Da sich aber in dieser Zeit alle vorbildlich in den eigenen vier Wänden befinden, hat er ein Quarantäne-Solo hervorgezaubert.

“Es ist schon eine Tradition, dass ich den Kollegen mal einen Song schreibe, zum Geburtstag oder wenn jemand Vater wird”, sagt Micha Dierks. Nachdem der Shutdown der Schule abgewickelt war, ging es für ihn ab aufs Sofa und die Kreativität sprudelte los.

Der Song regt zum Nachdenken an, spielt auf die große Hamsterei des Klopapiers oder seinen Lehrerjob an. Seine Musik ist ein bisschen punkig mit einem sarkastischen Lächeln, sagt Dierks und vor allem das Lächeln ist sehr wichtig.

“Wir als Musiker haben die Möglichkeit etwas aus dieser absurden Situation derzeit zu machen. Wir möchten die Menschen auffordern Zuhause zu bleiben und zu unterhalten. Es ist eine Menge möglich”, sagt Dierks. Und das nicht nur für Musiker, wie auch die Lehrerkollegen der Lauerhaas Gesamtschule beweisen.

Stay cool! Stay safe! Und stay at home, folks! Ist sein Appell. Ein hörenswerter Song, der sicherlich auch auf die Bühne kommt, wenn alles wieder im Einklang ist!