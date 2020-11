Jetzt steht sie wieder und sorgt standesgemäß für angeregte Diskussionen: Die Stahltanne der ISG Domviertel schmückt während der Adventswochen den Großen Markt.

In diesem Jahr fiel die Deko-Wahl auf beleuchtete Notenschlüssel aus Holz, eine Entscheidung des Frauen-Teams in der ISG. "Wir möchten auf die momentane Situation vieler Künstler und Musiker aufmerksamen machen!", erklärte Sprecherin Stefanie Steinhauf beim Pressetermin am Markt. Der "klingende Baum" werde noch mit der entsprechenden Soundtechnik ausgestattet und spielt dann ab dem 1. Advent zweimal täglich (11 und 17 Uhr) weihnachtliche Lieder von der Klassik bis zum Popsektor.

Die Interessengemeinschaft Domviertel hatte seinerzeit den Stahlbaum angeschafft, um der Öffentlichkeit ein Adventsobjekt zu bieten, das "durchaus Gegenstand von Diskussionen sein soll", wie Mitinitiator Max Trapp betont. Das sei immer so gewesen und "absolut gewollt"!

Eine Spur dünnhäutiger reagiert Dagmar Ewert-Kruse (Initiative Historische Rathausfassade) auf öffentliche Kritik und die regelmäßig wiederkehrende Forderung nach einer Naturtanne: "Alles, was auf dem Weseler Markt aufgestellt wird, muss eigene Füße haben!" Eine Montage unter der Pflasteroberfläche (wie bei einem großen echten Christbaum) sei wegen der unter dem Platz befindlichen Tiefgarage überhaupt nicht möglich.

Was Viele gar nicht wüssten: Der Grund unter dem Marktpflaster ist nur 70 Zentimeter tief - dann stößt man an die Betondecke der unterirdischen Garagenanlage. Ewert-Kruse: "Da muss man mal mit der Jammerei aufhören und die Sache nehmen, wie sie ist!"

Im vergangenen Jahr hatten AVG-Schüler das Gerüst geschmückt!

Neben Notenschlüsseln und Musik als "Saison"-Deko schmückt der wohlbekannte Herrnhuter Stern die Spitze der Stahltanne - sozusagen als Outfit-Konstante, die jedes Jahr gern genommen wird. Wie auch die öffentlichen Debatten - also: Feuer frei!