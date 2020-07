Das Thema Rassismus ist aktuell in aller Munde und Lisa Goitowski will etwas tun. Die selbständige Tanz- und Gymnastiklehrerin ist seit Jahren in verschiedenen sozialen Projekten und Freizeitaktivitäten engagiert und arbeitet unter anderem in der offenen Ganztagsbetreuung der Konrad-Duden-Grundschule in Obrighoven.

“Jetzt in den Sommerferien findet in der OGATA eine Ferienbetreuung statt und meine Idee dort zusammen mit den Kindern das Thema aufzuarbeiten, ist bei meiner Chefin auf positive Resonanz gestoßen”, sagt Lisa Goitowski.

Eine ganze Woche lang haben die Kinder gelesen, das Thema besprochen und waren kreativ mit dem Pinsel und den Händen dabei. Zum Auftakt gab es eine Geschichte zum Thema, die mit den Kinder besprochen wurde.

Fazit ist, dass es doch ziemlich langweilig wäre, wenn alle Menschen gleich sind. Entstanden sind ein Baum und eine Sonne mit den verschiedenen Handabdrücken der Kinder und der Frage am Schluss, wer denn noch sagen kann welche Hand von welchem Kind ist. “Wir haben gemerkt, dass vor allem die 3. und 4. Klässler das Thema schon Zuhause mit den Eltern gut besprochen hatten”, sagt Goitowski.

Und auch die Kinder haben von eigenen Erfahrungen und Erlebnissen erzählt. Wie schwierig es ist, wenn man die Landessprache nicht beherrscht. Ein weiteres Thema war die Zivilcourage. Wie wichtig Zivilcourage ist und was Kinder im Notfall tun können, wenn sie selbst gemobbt werden oder es im Alltag bei anderen sehen.

“Auch die Schule hatte das Thema “Kinderrechte” schon im Unterricht behandelt und somit waren auch da die Kinder bestens informiert.”

Wir dürfen gespannt sein, was Lisa Goitowski noch alles auf die Beine stellt, denn das war erst der Auftakt einer ganzen Reihe von Aktionen.