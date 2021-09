Nach der letzten Kommunalwahl 2020 hat die Stadt Wesel aufgerufen, Wahlplakatständer in Wesel künstlerisch zu gestalten. Mit Erfolg: Mehrere Flächen wurden von verschiedenen Gruppen in Szene gesetzt. Nach der erfolgreichen Aktion im letzten Jahr können sich jetzt erneut Urban Artists für die künstlerische Gestaltung der Aufsteller nach der Bundestagswahl bewerben.

Hierzu werden sechs Wahlplakataufsteller nach dem Wahltag am 26. September 2021 weiß überklebt. So entsteht ein neutraler Hintergrund, der sich für Kunstwerke hervorragend eignet. Interessierte Künstler und Künstlerinnen können sich ab sofort bis zum 24. September 2021 bei der Stadt Wesel per Mail an staedtischesmuseum@wesel.de bewerben. Die ersten sechs Bewerbungen werden für das Projekt berücksichtigt.

Startschuss für die Malaktionen ist der 30. September 2021. Die geschaffenen Werke bleiben anschließend wieder für einen Zeitraum von vier Wochen im Stadtgebiet präsent. Anschließend werden sie fotografisch dokumentiert und auf der Webseite der Stadt Wesel zum Download über die Creative Commons Licence angeboten.

Folgende Standorte stehen zur Verfügung:

Franz-Etzel-Platz (2 Flächen), Schermbecker Landstraße (1 Fläche), Heubergpark (2 Flächen), Mölderplatz (1 Fläche).