Unsere liebe Bürgerrporterin Hille lud spontan zu einem Treffen

in den Archäologischen Park Xanten ein.

Es stand noch nichts im Kalender, also machte ich mich am frühen Nachmittag

mit einer Freundin auf den Weg.

Die Idee, sich Sonntag Nachmittag nach Xanten "aufzumachen" hatten

viele, es gab sogar einen kleinen Stau kurz vor der Stadt, und einen

Parkplatz mit gaaaanz viel Glück!

Es waren schöne, unterhaltsame Stunden mit Postkartenhimmel über Xanten.

Traumwetter!

Liebe Hille, vielen lieben Dank für deine schöne Idee!

Viel Freude mit meiner kleinen Galerie!

Euch allenEine schöne Woche, bleibt gesund!