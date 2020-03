Auch die große Aktion „Wesel räumt auf“ hat unter der Ausweitung des Coronavirus zu leiden. „Sicherheit geht vor. Deshalb sagen wir unsere alljährlich gewohnte Abschlussveranstaltung auf unserem Betriebsgelände ab, wollen aber eine Alternative bieten, um den Sinn der Maßnahme zu erfüllen“, sagte heute ASG-Geschäftsführer Franz Michelbrink.

Das heißt, dass Gruppen, Vereine oder Privatleute ihre Sammelaktivitäten nicht einstellen müssen und bereits vorbereitete private Müllaktionen wie üblich durchführen können.

Material fürs Sammeln wird weiterhin von ASG bereitgestellt. Teilnehmer an „Wesel räumt auf“ können direkt mit dem städtischen Entsorger die Abholung an jeweils eigenen Sammelpunkten vereinbaren. Dies kann bis Freitag (12 Uhr) vorab geschehen, oder gerne auch Montag. Andrea Krebber von ASG koordiniert dieses Angebot und ist unter Telefon 0281 16393-3304 oder per Mail andrea.krebber@asgwesel.de zu erreichen.

ASG folgt mit dieser Änderung auf kreative Art der Warnung, wegen des Coronavirus größere Veranstaltungen, die nicht unbedingt nötig sind und eine große Nähe vieler Menschen bedeuten, nicht durchzuführen. Das wachsende Engagement der Weseler soll aber nicht ins Leere laufen. „Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr eine Rekordzahl von 1124 angemeldeten Sammlern zu verzeichnen haben. Wir hoffen, dass alle, die nach wie vor sammeln möchten, auch Spaß dabei haben“, sagte Franz Michelbrink.