Wolfgang Spychalski

Ratsmitglied

Eckweg 51

46485 Wesel, 20.07.2020

An die

Bürgermeisterin der Stadt Wesel

- Rathaus -

46483 Wesel

Ampelanlage Emmericher Str./ Julius-Leber-Str./ Holzweg

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Westkamp,

die Schaltung der Ampelanlage Emmericher Straße/ Julius-Leber-Straße / Holzweg ist m. E. stark verbesserungswürdig.

Ich schlage vor, dass die Fußgängerüberwege Julius-Leber-Straße /Holzweg über die Emmericher Straße parallel mit den Fahrspuren geschaltet werden.

Hier handelt es sich um eine sehr übersichtliche Kreuzung, so dass die Gefahr von Rechtsabbiegeunfälle zwischen Kraftfahrzeugen und Fußgängern bzw. Radfahrern sehr gering ist.

Die Fußgängerfurten sind hier mit Streuscheiben mit dem Fußgänger- und Radfahrerpiktogramm versehen. Auf beiden Straßen sind jedoch nur Gehweg, die von Fahrradfahrern mitbenutzt werden dürfen. Grundsätzlich dürfen Radfahrer die Fahrbahn benutzen bzw. ist der Holzweg bereits eine Fahrradstraße. Hier kommt es dann zu der Situation, dass Fahrradfahrer, die die Fahrbahn benutzen, die Fahrbahnampel beachten müssen, während Fahrradfahrer, die den Gehweg benutzen, die nicht parallel geschaltete Fußgänger- /Radfahrerampel beachten müssen. Diese Regelung ist sicherlich nicht einsichtig und nachvollziehbar.

Weiterhin ist die Ampelschaltung für die Emmericher Straße optimierbar. So kommt morgens der Hauptverkehr aus Richtung Flüren. Hier ist die Ampel jedoch so geschaltet, dass beim Kontaktauslösen auf der Julius-Leber-Straße oder dem Holzweg, zunächst die Ampel den Verkehr aus Richtung Flüren stoppt und der Verkehr in Richtung Flüren noch für über 15 Sekunden eine Grünphase hat, ohne dass dort Verkehr herrscht. Die Kraftfahrzeuge, die die Geschwindigkeitsbegrenzung einhalten und in Richtung Flüren fahren, kommen erst dann an dieser Ampel an, wenn sie Rotlicht hat.

Mir ist bewusst, dass die Ampelanlage in der Baulast von „Straßen NRW“ liegt und daher die Verantwortlichkeit dort ist. Ich möchte Sie bitten, sich mit „Straßen NRW“ diesbezüglich in Verbindung zu setzen, um die Ampelanlage wie vorgeschlagen zu optimieren.

Wir in Wesel als fahrradfreundliche Stadt haben doch das Ziel, den nichtmotorisierten Verkehr bzw. auch den Umstieg auf den nichtmotorisierten Verkehr zu fördern. Hierzu gehört meines Erachtens, dass solche von mir beschriebenen lästigen Beeinträchtigungen für Radfahrer aber auch für Fußgänger vermieden bzw. abgestellt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Spychalski