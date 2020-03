Betr. Verschiebung der Preiserhöhungen für Strom und Gas im Einzugsbereich der Stadtwerke Wesel

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin

Sehr geehrter Herr Hegmann

Sehr geehrter Herr Lingk

Die derzeitigen Einschränkungen für die Menschen in Wesel durch die Corona Pandemie stellen schon heute eine hohe Belastung dar. Zu befürchten ist weiter, dass die Corona Pandemie der Auslöser für eine wirtschaftliche Rezession ist und viele Bürger und Unternehmen in Wesel in finanzielle Bedrängnis bringen kann. Wir alle sind gehalten uns zu hinterfragen und die richtigen wegweisenden Entscheidungen zu treffen. Daher halte ich es für zwingend erforderlich, dass auch die Stadtwerke Wesel überprüft, ob die beschlossenen Preiserhöhungen in 2020 für Gas und Strom derzeit zwingend erforderlich sind, oder ob eine Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt den Bürgern, den Familien und Unternehmen in dieser Stadt eine zusätzliche Unterstützung sein kann.

Für eine bürgerfreundliche Entscheidung bedanken wir uns jetzt schon

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Moll

(Fraktionsvorsitzender „Wir für Wesel“)