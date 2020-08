Schon in den letzten Jahren und lange vor der Coronakrise zeichnete sich ab, dass ein Urlaub mit dem Wohnmobil immer beliebter bei den Deutschen wird. Der Stellplatz am Rhein in Wesel ist vor allem in der Hochsaison immer ausgebucht. “Wohnmobile und Camper erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und wir dürfen den Trend in Wesel nicht verschlafen”, so Sebastian Hense, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU.



Wesel hat viele schöne Orte, wo sich die Mitglieder der CDU einen oder am besten mehrere Wohnmobilstellplätze mit Optionsfläche vorstellen könnten. “Die linksrheinischen Orte wie Ginderich oder Büderich eignen sich hervorragend. Im rechtsrheinischen wäre der Diersfordter Waldsee mit Blick auf´s Wasser sehr attraktiv”, sagt Bettina Frenzel, selbst Wohnmobilbesitzerin.

Viele andere Städte ziehen schon nach und sind in der Planung die Stellplätze auszubauen. “Der Heimatverein in Bislich steht voll und ganz hinter unserem Anliegen. Den Bislicher Bürger*innen ist es ein Anliegen das Wildcampen am Fährkopf damit zu unterbinden”, so Hense.

Wohnmobilisten sind gesellige Menschen, die auch dem hiesigen Einzelhandel und der Gastronomie sicherlich einen Besuch abstatten. “Eine Win-Win Situation für alle”, sagt Sebastian Hense. Eine Größenordnung ab 30 Stellplätzen wird angestrebt mit Ausbaumöglichkeiten nach oben.

“Wir dürfen den Trend nicht verschlafen und sollten den Tourismus in Wesel stärker vorantreiben”, sagt Hense abschließend.