Die Stimmen der Gastronomen in Wesel werden immer lauter.

Die Corona Krise hat viele Betriebe an den Rand der Insolvent gedrängt.

Umso wichtiger ist es, dass die Politik unverzüglich reagiert und unseren Vorschlag mitträgt.

Leider will die Groko aus Cdu und Spd nicht verstehen, dass es nicht um Wahlkampgeplänkel geht, sondern um die Existenzen vieler Betreibe in Wesel.

Wir erneuern deswegen unsere Forderung und hoffen auf eine breite Zustimmung.

Zur Erinnerung:

Die WfW hat gefordert:

1. vollständiger Erlass der Gebühren für die Aussengastronomie für das

Jahr 2020

2. Die Gastronomie in Wesel darf ihre Aussenbereiche unbürokratisch

erweitern (z.B. mit Tischen die in den Gasträumen aufgrund der

Abstandsregelung nicht mehr gestellt werden können).

Hierbei soll die Gastronomie beachten, dass auf Gehwegen immer

ausreichend Platz für Rollstuhlfahrer, Kinderwagen und Rollatoren frei

bleibt.

Heute ist der Presse zu entnehmen, dass jetzt auch die CDU- sowie die

SPD Fraktion von Gastronomiebetrieben angesprochen wurden, welche sehr

große Probleme aufgrung der Corona Situation haben.

Die Gastronomie sollte ihre Arbeitskraft für ihr Gäste und ihre

Betriebe, und nicht für Auseinandersetzungen mit der Verwaltung der

Stadt Wesel aufbringen können.

Wir fordern Sie eindringlich auf unseren Antrag jetzt zu unterstützen,

damit der Gastronomie in Wesel endlich unbürokratisch geholfen werden kann!

Sollten wir hier jetzt übereinkommen, schlagen wir vor:

Die Stadtverwaltung und die DEHOGA umgehend darüber zu informieren,

damit die Gastronomiebetriebe diese Hilfe sofort annehmen können und

nicht erst nach der nächsten Ratssitzung im September.

Wir hoffen, zum Wohl der Gastronomie inunserer Stadt, auf ihre

Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen

Patrick Tenhaeff

Wir für Wesel