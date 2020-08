Liebe Wähler/innen, darum geben Sie mir Ihr Kreuzchen!

Steckbrief

Name:  Sebastian Hense

Partei:  CDU

 

Alter: 42

Wohnort: Wesel

Familienstand (Kinder?): glücklich verheiratet

Erlernter Beruf: Diplom-Mathematiker, Gymnasiallehrer für Informatik und Mathematik

Heutiger Beruf: stellvertretender Schulleiter am AVG in Wesel

Hobbys: Joggen, Badminton, Tanzen, Lesen

Sonstige Interessen: Gerne verbringe ich Zeit mit meiner Familie und kümmere mich um unsere      Haustiere. Mit alten Freunden zusammen zu sein, ist mir ebenfalls sehr      wichtig; auch wenn es oft zu kurz kommt. Wenn es die Zeit zulässt, bin ich      gerne im Garten oder in meiner kleinen Werkstatt aktiv oder fahre mit dem      Fahrrad durch den schönen Niederrhein.

Bitte vervollständigen ….

Social Media ist heute ein ganz wichtiger Kanal, um einfach und schnell Menschen zu erreichen. Ich nutze diese Plattform gerne privat und ebenso politisch. Besonders in der schlimmen Corona-Zeit ist der Social-Media-Bereich immer wichtiger für viele Menschen geworden. Er ist aber keinesfalls ein dauerhafter Ersatz für echte Kontakte und Kommunikation. Wenn ich es mir aussuchen kann, dann spreche ich noch immer am liebsten direkt und persönlich mit meinem Gegenüber. Social Media hat viele gute aber auch einige schlechte Seiten, über die man ebenso reden und aufklären sollte.

Heimat bedeutet für mich, dort zu sein, wo meine Familie und meine Freunde sind. Heimat bedeutet für mich, dort zu sein, wo die Menschen sind, auf die ich mich immer verlassen kann und die mich bei Erfolg und Misserfolg unterstützen. Wesel ist meine Heimat und mein zu Hause. In Wesel bin ich geboren und für Wesel will ich mit aller Kraft arbeiten.

Sie sollten mich wählen, weil ich Wesel den dringend benötigten Wechsel bringe. Sie sollten mich wählen, weil ich mit aller Kraft und vollem Einsatz unsere schöne Stadt und alle ihre wunderbaren Ortsteile weiterentwickeln werde. Sie sollten mich wählen, weil mir der echte Dialog mit den vielen Menschen, die in Wesel etwas bewegen wollen, am Herzen liegt. Ich stehe für einen Neuanfang, der nach 16 Jahren eine echte Perspektive für Wesel bringt!

Bitte beantworten Sie folgende Fragen …

1) Was haben Sie in ihrer politischen Karriere bereits auf die Beine gestellt?

In den letzten 6 Jahren konnte ich im Rat der Stadt Wesel als stellvertretender Fraktionsvorsitzender viele für unsere Stadt wichtige Entwicklungen mit anstoßen und auf den Weg bringen, beispielsweise den baldigen Bau des neuen Kombibades am Rhein oder die Investitionen in unsere Schulen in Wesel. Als Parteivorsitzender der CDU Wesel und stellvertretender Kreisvorsitzender kann ich die vielen guten Kontakte im Bund, im Land und im Kreis nutzen, um für Wesel möglichst gute Bedingungen zu erreichen. Auch das ist wichtig, damit Wesel sich gut entwickeln kann.

2) Warum sind Sie ein/e gute/r Bürgermeister/in bzw. Landrat/Landrätin?

Ich bringe den nötigen neuen Schwung mit, den unsere Stadt dringend braucht, um Wesel in den nächsten Jahren positiv zu entwickeln. Zum Beispiel im Bereich der Wirtschaftsförderung, der Schulpolitik, der wichtigen Unterstützung des Brauchtums und Ehrenamtes oder der Entwicklung nötiger Wohnbebauung brauchen wir neue Ideen, große Einsatzbereitschaft, eine offene und flexible Denkweise und einen Bürgermeister, der immer und für jeden ansprechbar ist. Schauen Sie gerne auf www.sebastianhense.de für weitere Details meiner Ideen für Wesel. Ich arbeite dabei im Team und bin immer offen, gute Ideen für Wesel zu diskutieren. Für mich spielt es dabei keine Rolle, woher diese guten Ideen stammen. Nie weiß einer ganz alleine, was das Beste für unsere Stadt ist. Auch deshalb werde ich ein Bürgermeister sein, der immer einen ernsthaften, echten und offenen Dialog sucht.