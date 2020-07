Sehr geehrte Frau Westkamp,

gerade der Einzelhandel in Wesel ist neben der Gastronomie von den Auswirkungen der Corona Pandemie besonders stark betroffen. Aus Sicht der Fraktion „Wir für Wesel“ reicht es nicht aus, nur Resolutionen im Rat zu verabschieden, sondern alle Verantwortlichen müssen durch gezielte und strukturierte Maßnahmen helfen, dass der Einzelhandel und die Gastronomie in unserer Stadt eine Zukunft haben. Insbesondere im Wettbewerb mit anderen Städten in unserem Umfeld muss Wesel alle notwendigen Maßnahmen treffen, damit der Einzelhandel gestärkt wird. Daher schlagen wir vor, dass die Anzahl der verkaufsoffenen Sonntage in unserer Stadt schnellstmöglich und unbürokratisch erhöht wird.

Gleichzeitig wollen wir auch an dieser Stelle nochmals darauf hinweisen, dass unsere Forderung nach vollständiger Streichung der Gebühren für die Außengastronomie in Wesel für das Jahr 2020 absolut notwendig ist. Zudem halten wir es erforderlich, dass die Verwaltung eine temporäre Ausdehnung der Flächen für die Außengastronomie nicht nur tolerieren, sondern wir erwarten, dass die Verwaltung auf die Gastronomen zugeht, um ein schnell umsetzbares Konzept auf den Weg zu bringen. Wir dürfen nicht nur tolerieren und Gebührensteuerungsinstrumente diskutieren, sondern wir müssen handeln um eine lebendige Innenstadt zu behalten.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Moll Franz Bothen

(Fraktionsvorsitzender „Wir für Wesel“) (Wirtschaftspolitischer Sprecher WfW)