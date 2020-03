Von Montag bis Mittwoch (17. bis 19. Februar 2020) haben die Anmeldungen an den weiterführenden Schulen in Wesel für das Schuljahr 2020/21 stattgefunden.

Im Laufe der Anmeldephase kam es an der Gesamtschule Am Lauerhaas (20) und an der Konrad-Duden-Realschule (8) zu Anmeldeüberhängen.

Gesamtschulen: Am Lauerhaas / Ida-Noddack

Die Ablehnungen an der Gesamtschule Am Lauerhaas konnten – sofern die Eltern dem zugestimmt hatten – im Rahmen des Koordinierungsverfahrens an der Ida-Noddack-Gesamtschule aufgenommen werden.

Konrad-Duden-Realschule, Gymnasien und Ida-Noddack-Gesamtschule

Die Kinder, die an der Konrad-Duden-Realschule nicht aufgenommen werden können, finden an den beiden Gymnasien und an der Ida-Noddack-Gesamtschule ausreichend freie Beschulungsplätze vor. Eine begabungsgerechte Beschulung für alle Kinder sei damit sichergestellt, heißt es in der Presseinfo.

Auflistung der Schulen, der jeweiligen Aufnahmenzahlen sowie Zügigkeiten:

Konrad-Duden-Gymnasium: 128 Aufnahmen (Zügigkeit: 5)

Andreas-Vesalius-Gymnasium : 82 (Zügigkeit: 3)

Konrad-Duden-Realschule: 81 (Zügigkeit: 3)

Gesamtschule Am Lauerhaas: 135 (Zügigkeit: 5)

Gesamtschule Ida-Noddack: 88 (Zügigkeit: 4)