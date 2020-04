"Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie wir als Hospizdienst in Wesel in dieser Zeit mit unserem Wissen und Erfahrungsschatz Hilfe anbieten können. Unsere hauptamtlichen und viele der ehrenamtlich Mitarbeitenden sowie die verbundenen TrauerbegleiterInnen nehmen sich Zeit für telefonische Gespräche mit Menschen, die jetzt in Trauer und isoliert sind oder schwerkranke Angehörige pflegen sowie möglicherweise sterbende Zugehörige nicht begleiten können.", schreibt Eva Chiwaeze, die Leiterin der Hospiz-Initiative Wesel.

Beisetzungen müssen im kleinsten Kreis stattfinden, akut sterbende Angehörige können nur in Ausnahmefällen im Krankenhaus besucht werden, Verwandte in Pflegeheimen dürfen keinen Besuch bekommen. Diese Erfahrungen machen derzeit einige Menschen.

Ins Gespräch kommen

Möglicherweise hilft es, in dieser Situation darüber ins Gespräch zu kommen. Die Hospiz – Initiative Wesel bietet dafür die Vermittlung geeigneter Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner aus den Reihen der engagierten Ehrenamtlichen und der Trauerbegleiterinnen an. Wer ein Gespräch möchte, meldet sich bitte über 0281/44299054 oder 0177/5511535. Von dort aus wird dann ein Rückruf vermittelt.