2020 bietet Christiane Naß von der Agentur für Arbeit Wesel wieder Informations- und Beratungstermine zum Thema Berufsrückkehr an. Der nächste Termin findet am 6. Februar im Berufsinformationszentrum (BiZ) in Wesel statt.

Eine berufliche Tätigkeit wird häufig für die Familie unterbrochen, meist wegen der Kinderbetreuung oder der Pflege von Angehörigen. Wer einige Jahre pausiert oder lediglich einen Minijob ausgeübt hat und auf den Arbeitsmarkt zurückkehren möchte, hat meist viele Fragen.

Christiane Naß, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Weseler Arbeitsagentur, hilft mit ersten Informationen, Tipps und Hinweisen weiter, wie man eine berufliche Neuorientierung angehen kann. Dazu findet am Donnerstag, 6. Februar, von 9 bis 11.30 Uhr eine Vortragsveranstaltung statt. Dort geht es unter anderem um Fragen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Qualifizierungsmöglichkeiten, flexible Arbeitszeitmodelle, finanzielle Förderungsmöglichkeiten und individuelle Fragen, die sich im Laufe der Veranstaltung ergeben.

Veranstaltungsort ist das Berufsinformationszentrum (BiZ) der Arbeitsagentur, Reeser Landstr. 61, 46483 Wesel. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen für Berufsrückkehrende sind per E-Mail an Wesel.BCA@arbeitsagentur.de erhältlich. Anregungen finden Wiedereinsteiger/innen außerdem unter www.dasbringtmichweiter.de.