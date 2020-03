Der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe (Nispa) ist es wichtig ihre Kunden und Mitarbeiter vor dem Corona-Virus zu schützen und gleichzeitig die Versorgung der hiesigen Bevölkerung mit Bankdienstleistungen zu gewährleisten. Dafür habe sich die Nispa schon frühzeitig gut gerüstet.

Veränderte Service-Zeiten ab 19. März 2020:

Durch die Schließungen von Schulen und Kitas sowie durch die Regelungen zu Urlaubsrückkehrern aus Österreich, der Schweiz und Italien habe sich die Situation auch in unserem Geschäftsgebiet weiter verschärft. Trotzdem bleibe die Nispa auch weiterhin flächendeckend für ihre Kunden da. Alle Kunden-Center der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe bleiben geöffnet. Es werden lediglich die Service-Zeiten ab Donnerstag, 19. März 2020, verändert:

Die großen Kunden-Center und Hauptstellen behalten ihre aktuellen Service-Zeiten, nur auf die Öffnung an Samstagen wird verzichtet.

Mittlere Kunden-Center sind weiterhin an fünf Arbeitstagen persönlich für Sie da, hier jedoch jeweils nur noch zwei Stunden täglich.

Kleine Kunden-Center sind ausschließlich dienstags vormittags für zwei Stunden geöffnet.

Geldautomaten und gesamte Zahlungsverkehr

Die Selbstbedienungsbereiche und Geldautomaten bleiben uneingeschränkt 24 Stunden, sieben Tage in der Woche für die Kunden geöffnet.

Ebenso wird der gesamte Zahlungsverkehr auch weiterhin ohne Einschränkung zur Verfügung stehen. Für alle Service- und Beratungsanliegen stehen unsere Mitarbeiter im Kundenservice-Center unter 0281/205-1 zur Verfügung. Zusätzlich ist die Nispa über das Online-Banking oder per E-Mail info@nispa.de erreichbar.

Genaue Informationen stellen wir unseren Kunden auf unserer Homepage unter www.nispa.de zur Verfügung. „Selbstverständlich stehen wir unseren Kunden für Beratungsgespräche weiterhin von 8 bis 20 Uhr, nach Terminvereinbarung, zur Verfügung.

Beratungsgespräch auch als Telefontermin

Gerne können Sie Ihr Beratungsgespräch auch als Telefontermin vereinbaren.“, so der Vorstandsvorsitzende der Niederrheinischen SparkasseRheinLippe, Friedrich-Wilhelm Häfemeier.

„Bitte nutzen Sie unsere digitalen Zahlungsmöglichkeiten, Online-Banking, kontaktloses Zahlen und Apple Pay, damit können Sie helfen, die Virenübertragung zu verringern. Auch zu diesem Thema stehen Ihnen unsere Berater über alle Kommunikationswege zur Verfügung.“

Firmenkunden- und Geschäftskunden-Center

Die Firmenkunden- und Geschäftskunden-Center bleiben für unsere Kunden geöffnet und stehen den Unternehmen auch in der aktuellen Situation für Fragen und Beratungen zur Seite. Wir bitten unsere Kunden in dieser besonderen Situation um Verständnis, wenn nicht alles im gewohnten Rahmen abläuft. Zusätzlich bitten wir, die Hygienemaßnahmen und den empfohlenen Sicherheitsabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Wir werden an unseren Serviceplätzen transparente Plexiglaswände einsetzen, um unsere Mitarbeiter und Kunden zu schützen.", heißt es abschließend.