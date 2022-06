Dank unserer engagierten Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler hat unser Museum auch an diesem Donnerstag (Feiertag in NRW), den 16.06.2022 für alle Interessierten von 14.00-17.00 Uhr geöffnet! Also einfach mal vorbeischlendern! Eintritt gegen Spende (mit der wir den Museumsunterhalt bestreiten) . Im Museum herrscht keine Maskenpflicht.

Wer Lust hat, noch etwas genaueres zu unserer Sonderausstellung "Fährgeschichten vor 1800" zu erfahren, der kann heute um 11 Uhr an der Kuratorenführung mit Peter Bruns teilnehmen. Es sind noch genügend Plätze frei! (Sonderführung ohne allgemeine Museumsöffnung). Die Führung ist an sich kostenfreu, wir freuen uns über eine Spende. Allen einen schönen Feiertag am Niederrhein!