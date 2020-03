Um ein verlässliches Grundangebot für die Fahrgäste während der aktuellen Pandemie-Situation sicher zu stellen, gilt ab 23. März 2020 ein Sonderfahrplan für den NRW-Schienenverkehr. Reguläre Fahrpläne der Abellio Rail NRW sind somit ab 23.03.2020 außer Kraft. Weitere Infos gibt es hier, auf der zentralen Infoseite (https://www.mobil.nrw).



Vor dem Hintergrund der Beschlüsse von Bund und Ländern zur Sicherstellung der öffentlichen Daseinsvorsorge hat das NRW-Verkehrsministerium entschieden, das Angebot im Schienenpersonennahverkehr vorübergehend auf einen Sonderfahrplan umzustellen.

Zugausfälle vermeiden

Ziel ist es, den Fahrgästen auch bei erhöhten Abwesenheitsquoten von Personalen in Disposition und Betrieb der Eisenbahnunternehmen durch Krankmeldungen oder Quarantänemaßnahmen noch ein zwar reduziertes aber planbares Angebot zur Verfügung zu stellen und kurzfristige, unplanbare Zugausfälle zu vermeiden.

Sonderfahrplan bis vorerst 19. April

Mit Wirkung zum 23. März 2020 ab Betriebsbeginn sind die regulären Fahrpläne unserer Linien außer Kraft gesetzt. Es gilt dann ein Sonderfahrplan bis vorerst 19. April.

Der neue Fahrplan führt zu einer deutlichen Reduzierung des Angebots auf den meisten Linien. Zugleich wird jedoch gewährleistet, dass ausreichend Fahrzeuge zum Einsatz kommen, um die Infektionsgefahr für die Fahrgäste möglichst gering zu halten. Wir bitten allerdings jeden über die Notwendigkeit seiner Fahrten nachzudenken, um das Risiko für unser Personal und andere Fahrgäste so gering wie möglich zu halten.

Baumaßnahmen

Die zahlreichen in den nächsten vier Wochen geplanten und zum Teil bereits kommunizierten Baustellenersatzkonzepte sind nicht mit dem neuen Sonderfahrplan kompatibel. Hierzu laufen derzeit noch intensive Abstimmungen zwischen Abellio, DB Netz und den Aufgabenträgern mit dem Ziel, diese Baumaßnahmen entweder abzusagen oder umzuplanen und neu an die Fahrgäste zu kommunizieren. Wir bitten die Fahrgäste, sich tagesaktuell über die Online-Medien zu informieren.

Fahrpläne online verfügbar



Fahrgäste finden hier alle aktuellen Informationen (https://www.mobil.nrw). Die Einspeisung der geänderten Fahrplanänderungen in die dynamischen Auskunftssysteme läuft auf Hochtouren. Bis alle Daten über die einschlägigen Apps und Webseiten der Verkehrsunternehmen und Verbünde in NRW verfügbar sind, wird es aufgrund der Vielzahl der Änderungen und der damit einhergehend komplexen Daten aber einige Tage dauern.

In der Zwischenzeit finden Fahrgäste hier (https://www.mobil.nrw) alle notwendigen Informationen. Zusätzlich bündelt die Website aktuelle Meldungen der Verkehrsunternehmen in Nordrhein-Westfalen.

Übersicht der geplanten Einschränkungen

S-Bahn Rhein-Ruhr

S2 - Dortmund – Recklinghausen/Essen

- Der Abschnitt Dortmund Hbf – Essen Hbf wird im Stundentakt bedient.

o Der stündliche Takt Dortmund Hbf – Recklinghausen Hbf entfällt.

o Der Takt in der Hauptverkehrszeit zwischen Dortmund Hbf und Dortmund-Mengede entfällt.

o Zwischen Dortmund Hbf, Dortmund-Mengede, Castrop-Rauxel Hbf, Herne, Wanne-Eickel Hbf und Gelsenkirchen Hbf steht weiterhin die Linie RB 32 ergänzend zur Verfügung.

S3 - Oberhausen – Essen - Hattingen



- Die Linie wird im Stundentakt bedient.

o Abfahrt ab Oberhausen Hbf jeweils zur Stunde :48.

o Abfahrt in Hattingen Mitte jeweils zur Stunde :33.

S9 - Haltern am See – Bottrop – Essen Hbf - Wuppertal



- Der Abschnitt Bottrop Hbf – Essen Hbf - Wuppertal-Vohwinkel wird im Stundentakt bedient.

o Durch eine weiterhin laufende Baumaßnahme der DB Netz erfolgt planmäßiger SEV zwischen Haltern am See und Bottrop Hbf.

RB32 - Duisburg – Gelsenkirchen - Dortmund



- Ausfall der Linie zwischen Oberhausen Hbf und Duisburg.

- Ersatzweise stehen zwischen Duisburg und Oberhausen die Linien RE 3, RE 5 und RE 19 zur Verfügung.

RB40 - Essen – Bochum - Hagen



- Keine Einschränkungen.

RE49 - Wesel – Essen - Wuppertal



- Einstellung des Verkehrs.

- Ersatzweise stehen die Linien RE 5/19 (Wesel – Oberhausen Hbf), S 3 (Oberhausen Hbf – Essen Hbf) und S 9 (Essen Hbf – Wuppertal-Vohwinkel) zur Verfügung.

Niederrhein-Netz

RE19 - Arnhem – Emmerich – Wesel – Duisburg - Düsseldorf

- Ausfall der Verstärker-Züge 20045 (um 05:51 Uhr ab Emmerich), 20047 (um 06:16 Uhr ab Emmerich), 20049 (6:51 Uhr ab Emmerich) sowie 20044 (um 16:12 Uhr ab Düsseldorf Hbf), 20046 (um 16:46 Uhr ab Düsseldorf Hbf), 20048 (um 17:12 Uhr ab Düsseldorf Hbf).

- Ausfall der zusätzlichen Nachtfahrten am Wochenende (Züge 20001 um 01:43 Uhr ab Wesel sowie 20004 um 03:44 Uhr ab Duisburg Hbf).

- Ausfall einzelner Fahrten zwischen Emmerich und Arnheim (Zug 20040 um 23:45 Uhr ab Emmerich).

- Linientrennung zwischen Emmerich und Arnheim:

o Es gibt einen Zug, der grenzüberschreitend zwischen Emmerich und Arnheim pendelt. Fahrgäste aus Richtung Düsseldorf müssen in Emmerich in den Zug in Richtung Arnheim bzw. in der Gegenrichtung umsteigen.

RE19a - Wesel - Bocholt



- Das erste Zugpaar am Morgen entfällt Montag - Freitag (52200 um 05:02 Uhr ab Wesel, 52201 um 05:33 Uhr ab Bocholt).

RB35 - Mönchengladbach – Duisburg - Gelsenkirchen



- Einstellung des Verkehrs.

- Ersatzweise stehen die Linie RB 33 der DB Regio (Mönchengladbach – Düsseldorf) und die RE 3 der Eurobahn (Düsseldorf – Gelsenkirchen) zur Verfügung.

Der Müngstener

S7 - Wuppertal – Remscheid – Solingen

- Die Linie wird im Stundentakt zwischen Wuppertal Hbf und Solingen Hbf bedient.

o Montag - Samstag ab ca. 5 Uhr.

o Sonntag ab ca. 6 Uhr.

o Ausfall der Verstärker-Züge, die in der Hauptverkehrszeit nur zwischen Remscheid und Solingen bzw. Düsseldorf Hbf verkehren.

Rhein-Ruhr-Express/RE 11 Düsseldorf – Hamm – Paderborn - Kassel



- Linientrennung des RE11 (RRX) in Hamm.

o Fahrgäste aus Richtung Düsseldorf müssen in Hamm in den Zug in Richtung Paderborn/Kassel umsteigen.

- Die Züge mit dem Fahrtziel Paderborn Hbf entfallen. Die Züge über Paderborn nach Kassel fahren wie gewohnt.

o Bedienung des Streckenabschnitts Hamm – Paderborn nur alle 2 Stunden.

o Ersatzweise steht zwischen Hamm und Paderborn die Linie RB 89 der Eurobahn zur Verfügung.

o Zug 26706 (um 5:55 h ab Kassel-Wilhelmshöhe) entfällt zwischen Kassel und Hamm Hbf.

o Zug 26703 (um 05:36 Uhr ab Düsseldorf Hbf ) entfällt an Werktagen (außer Samstags) bis Hamm Hbf.

o Zug 26705 (um 06:36 Uhr ab Düsseldorf Hbf) entfällt an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen.

o Zug 26733 (um 19:36 Uhr ab Düsseldorf Hbf) endet bereits um 21:47 h in Paderborn Hbf – damit entfällt die letzte Verbindung in Richtung Kassel.

o Zug 26734 (um 20:57 Uhr ab Hamm Hbf) entfällt zwischen Hamm und Düsseldorf.

Ruhr-Sieg-Netz

RE16 - Essen – Hagen – Iserlohn/Siegen



- Einstellung des Verkehrs.

o Vereinzelte Fahrten in den Morgenstunden verkehren.

o Ersatzweise stehen die RB 40 (Essen – Hagen) und RB 91 (Hagen – Iserlohn/Siegen) zur Verfügung.

RB 91 - Hagen – Iserlohn/Siegen

- Die Linie wird Montag – Samstag im Stundentakt bedient.

- Die Linie wird an Sonntagen im Zwei-Stunden-Takt bedient.

- Das Trennen/Flügeln der Züge in Letmathe entfällt. Fahrgäste mit Ziel Iserlohn müssen in Letmathe den Zug wechseln. Zwischen Letmathe und Iserlohn verkehrt ein gesonderter Pendelzug.

RB 46 - Gelsenkirchen - Bochum



- Die Linie wird im Stundentakt bedient.

- Die Nachtfahrten in den Wochenendnächten entfallen.