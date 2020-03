Der alljährliche Second-Hand-Markt des ASG Wesel findet auch in diesem Jahr wieder statt. Am 20. Juni 2020 können an der Rundsporthalle Wesel wieder Second-Hand-Artikel gesucht und angeboten werden.



Die Anmeldung erfolgt auch in diesem Jahr im Rahmen einer Telefonaktion, nämlich am Mitwoch, 25. März. Zwischen 9 und 11 Uhr werden unter den Rufnummern 0281/16393-3503, -3504, -3505 maximal 209 Plätze vergeben.

I n der Pressemitteilung heißt es: "Wir möchten darüber informieren, dass pro Anrufer immer nur ein Platz an einen Weseler Bürger/in vergeben werden kann, damit ein möglichst faires Anmeldeverfahren möglich ist."

Der ASG wird auch in diesem Jahr eine Teilnahmegebühr in Höhe von 10 Euro/pro Stand erheben. Den Erlös wird der ASG für soziale Zwecke spenden.