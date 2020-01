Eine sehr gute Nachricht zum Start ins Jahr 2020 für das Andreas-Vesalius-Gymnasium.

Die Freude ist groß bei der Schulleiterin Dorothée Brauner sowie Christian Karus und Sebastian Brands, dass der Antrag auf finanzielle Förderung für das „3D-Fabrik“ Projekt an die Rüttgers-Stiftung auf Anhieb Erfolg hatte.

„Profitieren werden zunächst vor allem unsere Schülerinnen und Schüler, die schon in unserer Arbeitsgemeinschaft 3D-Druck aktiv sind“, so Sebastian Brands der Projektverantwortliche am AVG. Christian Karus ergänzt: „Bisher konnten die Schülerinnen und Schüler (Jg. 8, 9, 10.) am AVG schon mithilfe dreier 3D-Drucker und einem 3D-Scanner grundlegende Erfahrungen sammeln.“

Beim 3D-Druck entsteht ein zuvor am Computer modellierter Gegenstand durch das schichtweise Auftragen von Kunststoff auf eine Trägerplatte. Auf diese Weise können kreativ Problemlöser für den MINT- und künstlerischen Unterricht sowie den (schulischen) Alltag produziert werden, z.B. geometrische Figuren, Molekül- und Organmodelle, Solarautos, Smartphone- und Getränkehalter, Spielfiguren, Einkaufswagenchips, Plätzchenstempel u.v.m.

Für die Umsetzung des „3D-Fabrik“ Projekts wird das AVG-Fotolabor in Teilen neu gestaltet und mit zusätzlicher Hard- und Software ausgestattet. Dann sollen hier mehrere Arbeitsplätze für Schülerinnen und Schüler entstehen, so dass sie auch eigenständig z.B. in Freistunden hier arbeiten können. In ca. einem halben Jahr sollen die ersten Ergebnisse der 3D-Fabrik im Rahmen verschiedener Veranstaltungen der Öffentlichkeit präsentiert und reflektiert werden.