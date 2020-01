Gleich die erste offizielle deutsche Marathonveranstaltung im Jahr 2020 nutzten über 1.400 Läufer um ihre Form zu testen.

Beim 1. Hülskens Marathon in Wesel wurden neben der Marathondistanz auch die Halbmarathonstrecke. Beide Wettbewerbe konnten auch als Staffel gelaufen werden. Die Runde führte 7,1 km um den Auesee und musste somit 3 bzw. 6mal bewältigt werden.

Aufgrund der vielen Nachmeldungen musste der Start um eine halbe Stunde verschoben werden. Start für den Marathon war dann um 10:00 Uhr, bevor die Halbmarathonläufer um 10:15 Uhr auf die Strecke gingen.

Gute äußere Bedingungen



Bei guten äußeren Bedingungen führte die Runde jeweils hälftig auf asphaltiertem und befestigtem feinem Schotter um den See.

Mit zwei Verpflegungsstellen war die Versorgung sichergestellt. Hier waren neben Wasser auch elektrolythaltige Getränke und feste Nahrung im Angebot.

21 Lautsprecher an 6 Stellen auf der Strecke sorgten mit fetziger Musik dafür, dass es für die Läufer und Zuschauer nie langweilig wurde. Laurenz Thissen moderierte den Lauf und hielt die Zuschauer mit Informationen zu Platzierungen und Zeiten auf dem Laufenden.

So konnte die Aktiven die Runden kurzweilig absolvieren, auch wenn die Schotterabschnitte durch die vielen Läufer immer matschiger wurden.

Ziel im Auestadion



Das Ziel lag dann im Auestadion wo sich nochmals zahlreiche Zuschauer eingefunden hatten und den Läufern einen emotionalen Zieleinlauf bereiteten. Der Lohn für alle Läufer war hier eine schöne große handgefertigte Keramikmedaille und eine Urkunde. Anschließend erfolgte im beheizten Zelt die Siegerehrung mit Pokalen für die Sieger.

Gute Siegerzeiten



Sieger wurde beim Marathon Sascha Hubbert in 2:48:32, während bei den Frauen Katrin Ochs mit 2:58:07 die Schnellste war. Beim Halbmarathon siegten Ludger Schröer in 1:18:;33 und Kirsten Bayek-Ruszin mit 1:21:43.