Die Schule am Ring Wesel veranstaltet ein Benefizturnier. Es findet statt am Samstag, 15. Februar, ab 11 Uhr in der Sporthalle am Berufskolleg Wesel.

Teilnehmende Mannschaften:

Gruppe A: BSS Dinslaken, Westfalia Gemen 1, Kinderheim Wesel, JKS Voerde, SAR 1.

Gruppe B: Waldschule Hünxe, WfbM Wesel, Gymnastikschule Wesel, Westfalia Gemen 2, SAR 2.

15 Uhr Frauenfußball: Schule am Ring 1 gegen Schule am Ring 2.

Nebenbei können sich die Zuschauer kulinarisch verwöhnen lassen. Angeboten werden Kaffee und Kuchen, Currywürstchen mit Brötchen, belegte Brötchen sowie diverse Kaltgetränke.

Schalkes Maskottchen

Der blau-weiße Glücksbringer mit der Schirmmütze, Schalkes Maskottchen "Erwin", kommt ab 14.30 Uhr zu Besuch.