Der natürliche Bewegungsdrang aller Kinder wird zurzeit erheblich eingeschränkt. Doch wir alle wissen: Bewegung, Spiel und Sport sind wichtig und ein unverzichtbarer Bestandteil der kindlichen Entwicklung. Alexandra Bruns, Mitarbeiterin beim Kreissportbund Wesel e.V., hat sich zur Aufgabe gemacht Bewegung und Sport für Kinder und Jugendliche in ausreichenden Umfang zu ermöglichen und ihre Lebenswelt aktiv zu gestalten.

Dass dies keine einfache Aufgabe ist, zeigt sich insbesondere in der allgegenwärtigen Situation. „Wir wollen nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern sind bemüht kreative Ideen zu finden und Alternativen zu entwickeln“, sagt Alexandra Bruns, selbst Trainerin beim 1. Weseler Schwimmverein. Der Kreissportbund Wesel e.V. möchte die Kinder wieder in Bewegung bringen und plant das Zuhause in ein attraktives Bewegungsumfeld zu verwandeln.

Montag bis Freitag

Unter dem Motto „Sport daheim – sei dabei“ sind alle Kinder herzlich eingeladen am digitalen Sportangebot teilzunehmen. In den Osterferien wird täglich montags bis freitags um 10 Uhr ein neues Video, zum Ansehen und Mitmachen, für die eigenen vier Wände auf den YouTube-Kanal des Kreissportbundes Wesel hochgeladen (https://www.youtube.com/channel/UCWxnCV0mS-6iFf1Y6TE04yA).

Trainieren mit Alltagsmaterialen



Das Angebot wird von Lisa Goitowski, staatlich examinierte Gymnastiklehrerin und Übungsleiterin vom SV Bislich 1926/46 e.V, angeleitet. Aktuell sind alle ihre Sportkurse auf unbestimmte Zeit abgesagt und ein Ende der Beschränkung noch nicht in Sicht.

Die erfahrene Trainerin freut sich über die Möglichkeit unter professionellen Bedingungen ein digitales Sportprogramm anzubieten und hofft auf viele motivierte Zuschauer. „Alle Übungen bedürfen kein spezielles Equipment, denn auch daheim kann man sich kreativ bewegen. Ob Socken, Handtücher oder ein Luftballon, Alltagsmaterialen bieten vielseitige Trainingsideen“, erklärt Lisa Goitowski.

Weitere Zielgruppen geplant

Der Kreissportbund plant auch für weitere Zielgruppen das Angebot zu erweitern. Im Bereich Gesundheitssport und Sport für Ältere sollen ebenfalls in Kooperation mit Sportvereinendigitale Übungsstunden entstehen.