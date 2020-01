Im Kreis 11 Rees/Bocholt werben erfahrene Schiedsrichter seit einigen Wochen in ihren Gruppen Bocholt/Emmerich/Wesel für den nächsten Fußball-Schiedsrichter-Anwärterlehrgang im Februar.

Zuständig für die Gruppe Wesel ist der 64-jährige Friedhelm Bohländer vom SV Bislich. Seit Ende November 2019 blickt er auf 41 Jahre als Fußball-Schiedsrichter zurück. Genau am 29. November 1978 hat Bohländer in der Sportschule Duisburg-Wedau seine Schiedsrichterprüfung abgelegt. In den 41 Jahren wurden nach Angaben des Fußballverbands Niederrhein (FVN) rund 1.650 Schiedsrichteransetzungen (auch Spielleitungen genannt) übernommen. Diese teilen sich auf Senioren,- Jugend-, Damenspiele und Feld- u. Hallentuniere auf.

Nun zum angekündigten Fußball-Schiedsrichter-Anwärterlehrgang im Februar 2020. Die vier Termine des Lehrgangs finden wie folgt statt:

1. und 8. Februar jeweils von 08.30 bis 15.30 Uhr (Inhalt: DFB-Regeln)

15. Februar von 08.30 bis 15.30 Uhr (Inhalte: DFB-Regeln, Prüfung (Theorie & Praxis) sowie am

29. Februar von 10.00 bis 14.00 Uhr (Inhalte: Durchführungsbestimmungen, DFB-Net, Jugend)

Der Lehrgang findet im Berufskolleg Bocholt-West, Schwanenstraße 19-21, Bocholt statt.

Kontakt: Interessentinnen und Interressenten können sich gerne per E-Mail an Klaus-Peter Sagatin Sagadin@web.de und Jonas Böing-Messing jonas.bm@web.de melden.

Für weitere Auskünfte zum Thema Schiedsrichtertätigkeit steht Friedhelm Bohländer selbstverständlich auch gerne zur Verfügung (E-Mail: F-Bohlaender@t-online.de oder Telefon 0175/9647184).

Das Mindestalter für Schiedsrichter beträgt beim Fußball-Verband Niederrhein 14 Jahre. Sie müssen Mitglied in einem Fußball-Verein sein, Interesse am Fußball haben, Idealismus mitbringen und die Bereitschaft haben, mindestens 20 Spiele im Jahr zu leiten und an regelmäßigen Weiterbildungen teilzunehmen (acht bis zwölf Tage im Jahr). Eine erfolgreich abgelegte Regelprüfung und das Bestehen einer Laufübung gehören ebenfalls dazu. SR-Sportkleidung wird in der Regel vom Verein gestellt. Darüber hinaus wird für jede Spielleitung eine Aufwandsentschädigung und eine Kilometerpauschale gezahlt.

Wichtig: Und damit gerade junge Einsteiger in Ruhe Erfahrungen sammeln können, hat der Fußballkreis Rees-Bocholt ein Angebot konzipiert: Beim "Partner-Modell" bekommt der "Neuling" in den ersten Spielen einen erfahrenen Schiedsrichter an der Seitenlinie, der ihm Tipps gibt und das Spiel nachher mit ihm reflektiert. Auch sonst sei die Gemeinschaft der Schiedsrichter immer Ansprechpartner für Fragen und Probleme.

Hier noch zwei Fragen an den erfahrenen Schiedsrichter Friedhelm Bohländer:

Warum wurden Sie Schiedsrichter?

Bohländer: Fehlende Schiedsrichter im Stammverein SV Bislich haben dazu geführt, dass ich Schiedsrichter wurde. Als ich noch selbst Fußball gespielt habe, kamen für mich nur SR-Ansetzungen am Samstag oder innerhalb der Woche in Frage. Ich habe diesen Schritt bis heute nicht bereut!

Welche Spielklassen haben Sie gepfiffen?

Bohländer: Bei Jugendspiele bis zur B-Jugend-Niederrheinliga und bei den Senioren im Kreisgebiet, in der Bezirksliga ( 12 Jahre ) und im Gespann in der Landesliga (4 Jahre).

Würde man Ihnen heute die Frage stellen, wie lange Sie noch als Schiedsrichter tätig sein werden - was würden Sie antworten?

Bohländer: So lange es mir noch Spaß macht! Und das macht es immer noch, auch nach so vielen Jahren. Fußball und auch Schiedsrichter zu sein, ist die schönste Nebensache der Welt. Es ist zu einer Leidenschaft geworden. Ein schöner Nebenefekt ist es für alle Schiedsrichter, dass durch die Schiedsrichtertätigkeit viele soziale Kontakte zu Vereinen, Spielern und Betreuern gepflegt werden sagt Bohländer.

Friedhelm Bohländer wünscvht sich, dass sich viele Jungen und Mädchen, Männer und Frauen zu dem Schiedsrichter-Lehrgang im Februar 2020 anmelden.

Denn: "Stell Dir vor, es gibt Fußball und kein Schiedsrichter kommt ! Warum ? Es gibt zu wenig !