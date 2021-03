Schon über 200 Aktive haben sich bei TAF-Timing.de angemeldetm um beim Spendenlauf für das Talent–Team der Region dabei zu sein. Unterstützt durch das Startgeld und privater Spenden können die Schüler/innen ihre Wettkampftag/Trainingslager auch in der neuen Saison starten.

„Wir freuen uns wenn auch aus den traditionellen Leichtathletik – Vereinen noch viele melden und die zwölf- bis 15-jährigen Talente mit ihrer Meldung oder Spende unterstützen „ meint der Straelener Heinz Peters. Aktive aus den Vereinen TUS Xanten, LAV Oberhausen, Weseler TV, Hadi Wesel, TV Rees LA, TV Elten, Run 4 All und Vfl Repelen haben einige Sportler gemeldet.

Und auch ganze Familien sind mit dabei. Familie Jantz, Krott, Terlinden, Vermassen, Boms, Reichert und Bürkle wollen mit ihrer Teilnahme das Talent – Team von Region Nord unterstützen. „Wir brauchen jede Unterstützung damit die talentierten Schüler/innen weiter trainieren können“ meint Martina Speckert vom TUS Xanten. Unter den Startern sind Marathonläufer, Hochspringer, Sprinter ,aber auch viele Kinder und Jugendliche.

„Wir freuen uns sehr das schon über 200 für uns starten um uns zu helfen, das wir unsere Wettkampftage durchführen können“ meint eine junge Athletin aus dem Talent-Team. Selbst ein Achtzigjähriger walkt die 5000 Meter für die Kids. Und so glauben die Talente das noch viele bei TAF-Timing.de melden und beim virtuellen Spendenlauf für die Leichtathletikjugend der Region Nord

unterstützen.

Bis Sonntag, 21.März, kann gelaufen werden. Laufen und Spenden. Da macht Laufen Spaß. Bei TAF – Timing.de anmelden, Bestätigung abwarten und Startnummer ausdrucken. Einige Tage ist noch Zeit zu starten. Laufleistung an TAF – Timing.de übermitteln und Urkunde ausdrücken. Ab dem 22.März steht die Ergebnisliste in den einzelnen Altersklassen bei TAF -Timing.de. Spannend also.