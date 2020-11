Am Wochenende 30. Oktober bis 1. November 2020 fand der erste virtuelle Lauf gegen Leukämie zugunsten der deutschen José Carreras Leukämie Stiftung statt und lockte fast 1000 Menschen nicht nur aus ganz Deutschland auf die Laufstrecken. Durch die Startgebühren kam ein ordentlicher Spendenbetrag zusammen.

Da "echte" Laufveranstaltungen derzeit eben nicht möglich sind, hatte Clemens Rupperath aus Wesel als Ersatzveranstaltung für die ausgefallenen Läufe, einen virtuellen Spendenlauf ins Leben gerufen. Die Ausschreibung der Veranstaltung verbreitete sich in den sozialen Medien so stark, dass sich 974 Menschen für die verschiedenen Strecken anmeldeten. Zur Wahl standen eine 5km, 10 km und Halbmarathon Laufstrecke sowie eine 5km und 10 km Walkingstrecke. Aus ganz Deutschland wurden Anmeldungen registriert und sogar einige aus dem Ausland (Spanien, Georgien, Schweiz und USA).

Durch die aktuellen Corona-Bedingungen ist der Sportbetrieb in den Vereinen lahm gelegt. Da laufen als Individualsport aber weiterhin möglich ist, gingen die Läufer/-innen eben alleine oder in Kleinstgruppen mit entsprechender Abstandhaltung auf die Strecken. "Nie im Leben hätte ich damit gerechnet was da passiert ist. Ich bin vollkommen überwältigt" resümierte der Initiator Clemens Rupperath.

Die Startgebühr lag zwischen 7 und 12 Euro und so kamen beinahe 8.000 Euro zusammen die an die José Carreras Leukämie Stiftung überwiesen werden konnte. "Eine stolze Summe, damit das Motto des Gründers der Stiftung, José Carreras, wahr wird", meint Initiator Clemens Rupperath und appelliert: "Leukämie muss heilbar werden - immer und bei Jedem!"